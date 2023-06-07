Анталья, Турция, 7 июня, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Гражданка России Алла Медведева погибла из-за падения дерева в турецкой провинции Мугла, сообщили 7 июня в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Shadati/XinHua/Global Look Press Скорая помощь в Турции.

«Подтверждаем информацию о происшествии, погибла россиянка», — цитируют РИА Новости заявление представителя генконсульства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что дерево упало на членов туристической группы в районе Сейдикемер в провинции Мугла. По этим данным, пострадали три человека, в том числе 63-летняя гражданка России. Двое пострадавших госпитализированы.

Детали происшествия выясняются, отметили представители консульства. По версии СМИ, причиной падения дерева стало размягчение почвы после ливней, прошедших в провинции.

Как сообщалось ранее, в результате мощного землетрясения в Турции в феврале 2023 года погибла одна гражданка России, ещё несколько россиян получили ранения. Российские спасатели оказывали помощь турецким коллегам в спасении оказавшихся под обломками и разборе завалов. Жертвами землетрясения стали около 50 тысяч человек.

В июне 2023 года сообщалось, что турист из России упал на скалы во время полета на парашюте в районе Аланьи на юге Турции. Мужчина получил множественные переломы, он был эвакуирован на вертолёте в одну из больниц.