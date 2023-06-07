Москва, 7 июня, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Переименование России в Московию было бы манёвром информационной войны, заявил член комитета сейма Литвы по будущему Гинтаутас Мажейкис, слова которого передаёт пресс-служба сейма.

Кадр из видео с канала: off philosophy Гинтаутас Мажейкис

«Это было бы троллингом России, унижением врага. Однако такое решение не имело бы международного и административного значения», — заявил он.

Глава комитета Раймундас Лопата дополнил, что некоторых оскорбляет написание слова «Россия» с большой буквы, поэтому при принятии окончательного решения в том числе будет переосмыслена филологическая концепция.

Как сообщало ИА Регнум, идея переименования России в «Московию» популярна среди украинских националистов. Её подхватили и украинские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос такого переименования.

Ранее Верховная рада Украины признала выдуманный термин «рашизм» официальным и объявила его «государственной идеологией России». Украинские депутаты объявили о том, какими признаками отличается т. н. «рашизм» — это культ силы, милитаризм, распространение русского языка и культуры, в том числе Русской православной церкви. По словам парламентария Алексея Гончаренко, его страна призывает ООН, ЕС и демократические государства поддержать осуждение «рашизма».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь предложил свой вариант переименования Украины — и это не «Хохляндия и уж тем более не Малороссия». «Только Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх)», — заявил Медведев.