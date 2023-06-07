Вашингтон, 7 июня, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 июня официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году и отметил, что Соединённые Штаты Америки нуждаются в новых руководителях.

Gage Skidmore Майкл Пенс

«Было бы легко оставаться в стороне, но меня воспитывали иначе. Поэтому сегодня перед Богом и своей семьёй я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», — заявил Пенс в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях.

В настоящее время США, по вине действующего руководства страны, слабы как на внешней арене, так и на внутренней, заявил Пенс, отметил в качестве недостатков нынешней власти проблемы с инфляцией, снижение уровня доходов, вероятность рецессии и миграционный кризис на южных границах.

Также Пенс обвинил нынешнюю администрацию США в неспособности справиться с «врагами свободы». Эти слова в обращении сопровождались видеорядом выступлений лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Нынешние времена требуют «других руководителей» для США, добавил Пенс.

Пенс занимал пост вице-президента США в администрации Дональда Трампа в 2017–2021 годах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее о намерении участвовать в них объявили действующий глава государства Джозеф Байден и его предшественник Трамп. Также свою кандидатуру на выборах намерен выставить племянник экс-президента Джона Кеннеди — Роберт Кеннеди-младший и ряд других политиков.