Гомель, Белоруссия, 7 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Россиянка Софья Сапега, которую 7 июня помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко, поблагодарила его за второй шанс, назвав это подарком не только для неё, но и для всей семьи.

Кадр из видео с канала: Котрикадзе Дзядко Софья Сапега.

Сапега, слова которой передаёт «Белта» также поблагодарила белорусского лидера за возможность вернуться домой к маме и папе. Она отметила, что второй шанс даётся не многим. «А мне действительно очень повезло», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим.

Лукашенко помиловал Сапегу 7 мая. Её передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. 22 мая Лукашенко помиловал Протасевича.