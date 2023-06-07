Москва, 7 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора после массового отравления россиян изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер сидр», произведённого в Самарской области, сообщила 7 июня пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Dgeise Роспотребнадзор

Наибольший объём продукции, сказано в сообщении, изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

Напитки также изъяли на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. К 7 июня Минздрав проинформировал о 96 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших одна беременная женщина и пять несовершеннолетних. Зарегистрировано 30 смертельных исходов.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Главное следственное управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.

Депутаты Госдумы и представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ) обратились в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.