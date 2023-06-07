Москва, 7 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи людям в зоне затопления в Херсонской области, а также работу по ликвидации последствий бедствия, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС. Эксперты заявили о нанесении существенного ущерба экологии и сельскому хозяйству Херсонской области и соседних регионов.

Владимир Путин ранее назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это террористический акт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.