Москва, 7 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает создать комиссию, которая расследует ЧП на Каховской ГЭС, он тем самым делает очередную попытку остаться в истории как человек, который может выдвигать самые разные инициативы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Парламентарий призвал не забывать, что в Турции только что прошли президентские выборы, которые хотя и оказались успешными для Эрдогана, но переизбраться на новый срок было непросто.

«Граждане любой страны на первое место ставят состояние государства, его экономики, социальной жизни, безопасности и так далее. В этом отношении Турция сейчас находится не в лучшей экономической форме. Есть экономические проблемы. Поэтому была интрига, и Эрдоган избрался не в первом туре, а во втором. Причём с очень небольшим перевесом», — сказал депутат.

Поэтому, как полагает Новиков, в настоящее время Эрдоган, получив мандат доверия, очень хочет остаться в истории как человек, способный генерировать и выдвигать самые разные важные инициативы. Украина в настоящее время находится в фокусе общественного внимания во всех странах, и Эрдоган понимает, что озвученная им инициатива будет активно обсуждаться. Поэтому он в любом случае достигает своей цели, пояснил депутат.

По его словам, для России ситуация, сложившаяся на Каховской ГЭС, очевидна. Ясно, как произошли все эти события, кто виноват.

«Ясно и то, что степень безумия режима Зеленского зашкаливает. И теперь наши специалисты должны изучить этот факт и сделать так, чтобы он стал очевиден не только для России, но для других стран, — заявил Новиков. — Если мы придём к выводу, что привлечение третьих стран поможет нам достичь этой цели, то, наверное, можно отвлечь какие-то силы на то, чтобы заниматься тем, что предложил Эрдоган. Если же мы считаем, что Запад любую работу любой комиссии будет интерпретировать антироссийским способом, то можно не вступать на этот путь».

Однако, как полагает парламентарий, всегда надо помнить о главном — вне зависимости от того, как будет решён вопрос о создании такой международной комиссии, это будет носить тактический характер.

«Стратегически самое главное — гарантировать достижение Россией целей специальной военной операции. А именно денацификации и демилитаризации Украины. И только этот сценарий Россию по-настоящему устроит. Если мы будем победителями, тогда и наши разъяснения конкретных эпизодов — будь то Запорожская АЭС или Каховская ГЭС — будут иметь приоритетное значение. Если же мы окажемся проигравшей стороной, то и любые наши интерпретации мало кого будут интересовать», — подытожил Новиков.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что президент Турции, обсудив с президентом Украины ситуацию вокруг Каховской ГЭС, предложил создать комиссию с участием представителей ООН, России, Украины и Турции для расследования произошедшего. Со своей стороны Эрдоган пообещал приложить все усилия для того, чтобы переговоры были успешными.

Также Эрдоган поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который заявил ему, что прорыв Каховской ГЭС — это варварская акция Киева и наглядный пример террористических методов режима Владимира Зеленского. По словам Путина, власти Украины делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядным примером этого стало разрушение Каховской ГЭС.

О том, как отреагировал Киев на предложение о создании комиссии, за которую ратует Эрдоган, пока не сообщается.