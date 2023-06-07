Грозный, 7 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Гражданку России, вылетавшую из Грозного в Стамбул, задержали в аэропорту из-за обнаруженных в багаже золотых слитков. Об этом пресс-служба ФТС сообщила 7 июня в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Золото пассажирка пыталась провезти в чемодане под видом шоколада. Кроме того, в кармане куртки у неё нашли два бриллианта в два карата, спрятанные в упаковке с бумажными платочками.

«Три золотых слитка нашли таможенники в обертке из-под шоколада «Алёнка», — уточнили в ведомстве.

По данным экспертизы, слитки весом 150 граммов выполнены из золота 999 пробы. Бриллианты сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией «HRD Antwerp». Общая стоимость драгоценностей превышает 3,5 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, минувшим летом в московском аэропорту Внуково таможенники пресекли попытку вывоза из России 225 кг золота в слитках. Злоумышленники действовали двумя группами и использовали схему с обменом ручной кладью, но оперативники задержали контрабандистов, получивших партию золота, после посадки в самолёт.