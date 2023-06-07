Москва, 7 июня, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Прилетевший из Афганистана самолёт Boeing 737 случайно объявил тревогу в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 7 июня сообщает Telegram-канал Mash.

ЕршовКВН Шереметьево

После приземления борт из Кабула долго не освобождал взлётно-посадочную полосу. В это время там находились 44 пассажира и семь членов экипажа.

Спустя некоторое время афганские пилоты активировали код «Зелёный», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. Сотрудники службы безопасности аэропорта предполагали, что на самолёте могут быть неисправности и даже захват заложников.

В итоге выяснилось, что афганские пилоты просто не знали, что надо освобождать полосу. После этого самолёт отогнали и сняли тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в аэропорту Шереметьево экстренно сел самолёт Superjet 100, выполнявший рейс из Ульяновска. Причиной экстренной посадки стал отказ системы управления. Позднее в авиакомпании «Россия» уточнили, что причиной посадки стал отказ автопилота, и добавили, что самолёт сел штатно.