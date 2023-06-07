Москва, 7 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Союз российских пивоваров предлагает разработать ряд комплексных решений проблемы суррогатных слабоалкогольных напитков, заявил 7 мая председатель совета союза Даниил Бриман.

(сс) jarmoluk Пиво в продаже

«Введение минимальной розничной цены позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей», — сказал он РИА Новости.

Бриман отметил, что пиво, сидр, произведённые по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дёшево.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. Минздрав проинформировал о 96 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших одна беременная женщина и пять несовершеннолетних. Зарегистрировано 30 смертельных исходов.

Суд арестовал самарского предпринимателя, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг. А сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.