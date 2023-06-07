Киев, 7 июня, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление ВСУ ещё не начиналось.

President.gov.ua Алексей Данилов

«Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его», — сказал он Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут.

Отметим, что 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о предпринятых ВСУ попытках контрнаступления. Противник пытался атаковать российские войска на различных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы.

ВС России сорвали все эти попытки и нанесли украинской армии ощутимый урон. Киевский режим потерял за три дня более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.