Москва, 7 июня, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Разведчики США, которые участвовали в терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, не знали, что эти газопроводы предназначены для прокачки российского газа, написал американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на сайте Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Он считает, что члены американской разведки, которым поручили участвовать в одобренной американским президентом Джо Байденом миссии по подрыву газопровода, не были достаточно осведомлены о том, что по этим газопроводам поставляется российский газ.

«Возможно, секретная американская миссия обладала плохими разведданными», — предположил он.

При этом, написал журналист, канцлер Германии Олаф Шольц распорядился наполнить трубопроводы газом, чтобы иметь больше вариантов для манёвра в случае, если бы «что-то пошло не так».

Ранее Сеймур Херш провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что взрывные устройства на «Северных потоках» заложили водолазы ВМС США, которым помогали норвежские специалисты.

В начале марта 2023 года издание The New York Times со ссылкой на разведданные США писало, что диверсии на «Северных потоках» могла совершить некая проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

Российский советник-посланник Андрей Леденёв накануне заявил, что правительство США пытается через подконтрольные издания распространить новые версии терактов на «Северных потоках», чтобы предать забвению свои прежние обещания разрушить газопроводы.

Экспортные газопроводы РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, осенью 2022 года вышли из строя из-за диверсии. В Кремле инцидент назвали актом международного терроризма.