Москва, 7 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Футболиста Шамиля Гасанова задержали в Москве, при нём было обнаружено около полуграмма мефедрона, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Елена Рыбакова Шамиль Гасанов

По этим данным, футболиста остановили в ночь на 6 июня на Боровском шоссе — он переходил дорогу в неположенном месте. Гасанов вёл себя нервно, что вызвало подозрения у сотрудников полиции.

Обыскав футболиста, они обнаружили в его карманах перемотанный изолентой свёрток с наркотиками. Мефедрон он забрал в Мещерском парке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Гасанов находится в Москве под подпиской о невыезде.

Гасанов родился в 1993 году в Махачкале и в 2015–2017 годах выступал за «Анжи». В основном составе махачкалинской команды он провёл 33 игры. Позднее Гасанов выступал за красноярский «Енисей», в настоящее время является игроком «Сурхана» из Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 июня сотрудники полиции задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. Во время досмотра у спортсмена нашли сверток с наркотическим веществом (около 0,32 грамма). Задержанный пояснил, что хранил вещество не для сбыта, а для личного употребления.