Москва, 7 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Молодой человек, сбитый дочерью актёра Михаила Пореченкова Марией на западе Москвы, оказался профессиональным хоккеистом. Юноша находится в коме, сообщило издание «Комсомольская правда».

Сергей Фадеичев/ТАСС Дочь Михаила Пореченкова Мария

18-летний москвич Александр Понаровский ехал на скутере, когда Мария Пореченкова сбила его на Центральной улице в деревне Толстопальцево. Девушка управляла «Мерседесом» и, по словам тёти пострадавшего, «сшибла его на бешенной скорости».

От удара юношу отбросило на несколько метров. Он получил множественные травмы, в том числе переломы, и находится в реанимации в состоянии комы.

«Пока сложно говорить о каких-то прогнозах», — рассказала родственница Понаровского.

Подробности произошедшего выясняют правоохранители. Родственники хоккеиста винят в аварии Пореченкову и переживают, что травмы помешают юноше продолжить спортивную карьеру. Семья Пореченковых, по их словам, пока не выходила на связь.

Как сообщало ИА Регнум, Мария Пореченкова в результате ДТП, произошедшего 6 июня, не пострадала. На помощь сбитому девушкой скутеристу подоспели врачи.