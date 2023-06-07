Москва, 7 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её информации, 7 июня авиагруппа, в состав которой вошли стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики «Хун-6к» ВВС Китая, осуществила воздушное патрулирование над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей, западной частью Тихого океана.

Отмечается, что совместный полёт длился порядка 8 часов, истребительное прикрытие осуществлялось российскими Су-35С, Су-30СМ и китайскими «Цзянь-11б».

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Во время патрулирования были осуществлены посадка и взлёт российских самолетов с аэродрома в Китае, при этом на отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

В пресс-службе уточнили, что полёты проходили в соответствии с международным правом, самолёты России и Китая действовали строго в соответствии с положениями международного права.

«Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное патрулирование прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не было направлено против третьих стран.

Отмечается, что по завершению совместного воздушного патрулирования все задействованные в нём самолёты вернулись на аэродромы базирования.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Тихоокеанский флот начал запланированные оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей. В манёврах задействовано более 60 боевых кораблей и судов, а также около 35 воздушных судов морской авиации и более 11 тысяч военнослужащих.

Балтийский флот приступил к оперативным учениям, в которых задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих. Учения ведутся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 год под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьёва. Они пройдут с 5 по 15 июня.