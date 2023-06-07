Москва, 7 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с главами ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине, сообщает 7 июня пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Отмечается, что соответствующая договорённость была достигнута в ходе беседы Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта», — сообщили в пресс-службе.

Стороны условились, что президент России примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.