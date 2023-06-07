Москва, 7 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Любые действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила 7 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы

«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооружённые силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье», — сказала дипломат.

Она добавила, что ВС России обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в поселке Колбасна, которые они охраняют.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что президент Молдавии Санду в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества якобы дала согласие на вход украинских войск на территорию республики.

Президент Украины, в свою очередь, по итогам саммита заявил, что украинская сторона может помочь в урегулировании кризиса вокруг Приднестровья, если Кишинёв обратится к Киеву за помощью в «демилитаризации территорий», на которых находятся российские миротворческие силы.

Вместе с тем пресс-служба президента Молдавии поспешила опровергнуть данные об участии Украины в решении вопроса вокруг Приднестровья.

«По поводу появившейся в Telegram-каналах информации о том, что президент Майя Санду якобы заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», — указала пресс-служба главы республики.