Донецк, 7 июня, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Киев пошёл на разрушение Каховской ГЭС, поскольку опасался возможности наступления Вооружённых сил России. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы видим — по крайней мере, я не исключаю, — что в какой-то части они… решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта», — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин отметил, что этому есть свидетельства последних дней: очень многочисленная по сравнению с прошлыми периодами активизация ВСУ.

«Активизация как по использованию личного состава, так и по количеству использованной техники, в том числе по новым поставкам. Я говорю и про пресловутые Leopard, и про прочую технику», — пояснил он.

Пушилин считает, что Украина сознательно сделала этот шаг, при этом Россия знает, кому это выгодно, какую цель преследовал Киев.

«У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причём критической. Они идут на такие шаги, когда наносят вред и себе в том числе», — отметил врио главы ДНР.

По словам Пушилина, судя по всему, Киев оценил, что вред себе киевский режим нанесёт гораздо меньше, а для России это будет существенно.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что прорыв Каховской ГЭС — это варварская акция Киева и наглядный пример террористических методов киевского режима.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подрыв плотины Каховской ГЭС стал очередной спланированной террористической атакой киевского режима, с которой согласились страны Запада.

Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил, что атакой на Каховскую ГЭС киевский режим фактически признал, что Херсонская область для него уже бывшая территория. Киев бьёт по инфраструктуре, которую придётся восстанавливать России.