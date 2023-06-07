Москва, 7 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. ВСУ предприняли безуспешные попытки прорвать оборону российских войск на донецком направлении в районе города Артёмовска. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он отметил, что, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, ВСУ предпринимали атаковать в районе Артёмовска.

«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в течение суток «Южная» группировка войск успешно отразила восемь попыток наступления ВСУ в направлении западной окраины Артёмовска и населённых пунктов Ягодное, Андреевка, Дубово-Василевка, Орехово-Василевка и Клещеевка.

В ходе боев уничтожено до 415 украинских военных, два танка, девять бронемашин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли огневое поражение колонне бронетехники ВСУ, которая выдвигалась к совхозу «Октябрь» на южнодонецком направлении. Оставшаяся на ходу техника противника отступила на исходный рубеж.