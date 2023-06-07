Москва, 7 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на то, что власти Украины с подачи Запада продолжают обострять обстановку, применяя террористические методы, очередным примером которых является удар по Каховской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Президент России отметил, что Киев с подачи своих западных кураторов делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершает военные преступления, а также открыто использует террористические методы, организуя диверсии на территории России.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора была затронута тема ЧП на Каховской ГЭС. Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования разрушения Каховской ГЭС. Также Турция заявила о готовности предложить свою помощь в расследовании разрушения ГЭС.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в телефонном разговоре отметили приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере торговли, энергетики и туризма.

После очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Несколько десятков населённых пунктов полностью или частично затоплены. По данному факту возбуждено уголовное дело.