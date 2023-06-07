Смоленск, 7 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Пьяный водитель не справился с управлением, влетел в отбойное ограждение в городе Демидове Смоленской области и наехал на троих детей, сообщила 7 июня пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как сказано в сообщении, ДТП произошло 6 июня возле дома на улице Гуреевской. 43-летний водитель Mazda не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего улетел в отбойное ограждение и наехал на детей 16, 12 и 11 лет. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинское учреждение.

При этом отмечается, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,57 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, последнее громкое ДТП с участием пьяного водителя произошло 11 мая в подмосковных Мытищах. Управляя автомобилем «Киа Рио», он приблизился к зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не снизил скорость и сбил девушку 2006 года рождения. При этом виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и с места происшествия скрылся.

Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело. Позднее подозреваемого задержали. Им оказался сотрудник УВД по ЦАО города Москвы 1992 года рождения, который в момент ДТП не находился на службе. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что полицейский будет уволен, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.