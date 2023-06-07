Москва, 7 июня, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Мариуполь — важная для ВСУ и Вашингтона стратегическая точка, на захват которой всё ещё надеются украинские силы и которая поможет подобраться к Крыму, что и подтверждает публикация в The Washington Post о главной цели украинского контрнаступления — перерезать сухопутный путь к Крыму. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный политолог Иван Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщила о главной цели контрнаступательной операции вооруженных сил Украины — перерезать сухопутный мост, который соединяет Россию с её силами в Крыму. Так считают в администрации президента США Джо Байдена. В материале сообщается, что 5 июня ВСУ предприняли попытки продвинуться на южных направлениях, в том числе в сторону Мариуполя, Мелитополя и других российских городов. Все атаки были отбиты.

Военный политолог согласился, что публикация отражает реальность и что для ВСУ по-прежнему важнейшим трофеем в этой борьбе является Крымский полуостров.

«Крым — это конечная история. А важнейшая стратегическая точка, которой добиваются ВСУ — это выход на Мариуполь. Это то, что Киев мог бы предъявить Лондону и Вашингтону как победу, которую бы оценили в мире. Но этого, конечно, никогда не будет, у них не хватит духа», — подтвердил Коновалов.

Военный политолог объяснил, что характер местности в прибрежных зонах более равнинный, поэтому украинским войскам казалось реальным осуществить обещанное контрнаступление на этих направлениях. К тому же захват Мариуполя и Мелитополя вновь мог бы позволить Киеву продвинуться в сторону Луганска или Донецка.

Политолог и публицист Семён Уралов счёл материал американского издания о важности пресечения сухопутного коридора между базированием российских сил и Крымом не таким однозначным и верным.

«Не думаю, что именно Крым они видят основной целью. Украине интересны и другие свои бывшие территории. А подойти к Крыму не так просто — там есть особое место — узкий Перекопский перешеек, через который пробраться им уже невозможно», — отметил Уралов.

Тем не менее, как указал эксперт, недавние попытки украинской армии продвинуться в сторону южных регионов, теперь подконтрольных России, пришли к провалу. Также политолог назвал активно анонсированное контрнаступление ВСУ медиабрендом, который постоянно афишировался и обновлялся, будучи сначала весенним, а теперь уже и летним.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что украинские войска перешли в наступление на разных участках фронта. Несмотря на то, что противник сосредоточил для прорыва большое количество техники и живой силы, российские войска сорвали все попытки наступления и остановили продвижение ВСУ.