Тегеран, 7 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана, заявил министр нефти ИРИ Джавад Оуджи.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он напомнил, что Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире.

«Поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией», — цитирует его агентство Tasnim.

Вместе с тем Оуджи не стал раскрывать сроки реализации проекта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран окончательно вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества на её очередном саммите, который состоится в июле.

На саммите ШОС, который прошёл 15–16 сентября 2022 года в Самарканде и в котором участвовал президент Ирана Ибрагим Раиси, иранская сторона подписала меморандум об обязательствах по получению статуса страны — члена объединения.