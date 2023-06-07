Ульяновск, 7 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Предприниматель Анар Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогатного сидра, во время обыска дал указания своим сотрудникам уничтожить продукцию и этикетки к ней. Об этом 7 июня сообщил помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Александр Дозоров.

Наталья Хороших/ТАСС Предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов

«В ходе обысков Гусейнов дал одному из сотрудников предприятия указания на уничтожение всех следов своей деятельности», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что Гусейнов распорядился уничтожить в том числе спиртосодержащую жидкость и этикетки к ней. По словам Дозорова, предприниматель обвиняется в покупке с целью сбыта спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минздрав проинформировал о 96 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших одна беременная женщина и пять несовершеннолетних. Зарегистрировано 30 смертельных исходов.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.

Установлено, что данная продукция изготавливалась на предприятии в Самарской области. По делу о массовом отравлении россиян суррогатным алкоголем задержаны пять человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Гусейнов. Предварительно, при изготовлении сидра вместо этилового спирта использовался метиловый.