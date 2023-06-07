Херсон, 7 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области не поступало. Об этом 7 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

Он отметил, что из затопленных населённых пунктов было эвакуировано 1,5 тысяч жителей, для приёма граждан были открыты 48 пунктов временного размещения, в которых смогут разместиться 2,7 тыс. человек. На помощь Херсонской области прибыли специалисты и спецтехника МЧС России.

Сальдо также сообщил, что в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, а в низовьях — около Алёшек и Голой Пристани ожидается максимум наводнения, после чего также начнётся спад воды. Глава региона рассказал, что самые сложные часы уже пережиты, в регионе хорошо работает система оказания помощи населению. Он добавил, что ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что прорыв Каховской ГЭС — это варварская акция Киева и наглядный пример террористических методов киевского режима.

Эрдоган выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования разрушения Каховской ГЭС. Также Анкара заявила о готовности предложить свою помощь в расследовании ЧП на ГЭС.

МЧС России доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС. В связи с нарушением в регионе энергоснабжения глава МЧС Александр Куренков дал поручение об оказании помощи местному населению.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подрыв плотины Каховской ГЭС стал очередной спланированной террористической атакой киевского режима, с которой согласились страны Запада.