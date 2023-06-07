Брюссель, 7 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Заседание комиссии НАТО — Украина пройдет 8 июня с участием министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, заявил 7 июня генсек альянса Йенс Столтенберг на своей страничке в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО — Украина, на котором я буду председательствовать завтра», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal, что не намерен участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украине на нём не дадут конкретного сигнала по вопросу о вхождении в альянс. Кулеба позднее добавил, что его страна должна войти в состав НАТО без плана действий по членству. При этом он отметил, что Киев понимает, что не входит в альянс и не может диктовать ему решения.

До этого Зеленский заявлял, что перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными и отдалёнными. Также о невозможности присоединения Украины к альянсу неоднократно говорили и ведущие политики Запада.

Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что пока вступление Украины в НАТО невозможно. Канцлер Германии Олаф Шольц высказал уверенность в том, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта. Также подобные заявления делал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.