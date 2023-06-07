Ступино, Московская область, 7 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Прохожий спас из горящего автомобиля 11-летнюю девочку в городе Ступино Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Ступино».

Кадр из видео

6 июня на улице Чайковского загорелся автомобиль со школьницей внутри. По какой-то причине машина была закрыта.

На помощь ребёнку пришёл Алексей Юдаев. Мужчина кирпичом разбил заднее стекло автомобиля и помог девочке выбраться.

Видео с инцидентом попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина с девочкой бегут от горящей машины.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Вологодской области школьник успел поймать ребёнка, который выпал с второго этажа многоэтажного дома. Двое детей находились дома одни, их отец отправился в магазин.