Москва, 7 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в телефонном разговоре отметили приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере торговли, энергетики и туризма. Об этом 7 июня сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества. Они выразили обоюдную уверенность, что взаимовыгодное и многоплановое партнёрство в различных областях будет и далее динамично развиваться.

«В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, в частности, была затронута тема ЧП на Каховской ГЭС. Эрдоган выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования разрушения Каховской ГЭС. Также Анкара заявила о готовности предложить свою помощь в расследовании ЧП на ГЭС.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом констатировал, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию боевых действий.