Москва, 7 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом констатировал, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию боевых действий, сообщили 7 июня в Кремле.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Владимир Путин

«Киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — заявил глава государства.

Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Несколько десятков населённых пунктов полностью или частично затоплены. Эксперты заявили о существенном ущербе для экологии и сельского хозяйства Херсонской области и соседних регионов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.