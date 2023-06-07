Пхукет, Таиланд, 7 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Уроженец России, владеющий рестораном на острове Пхукет в Таиланде, подвергся вооружённому нападению, он госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщил 7 июня тайский портал Thaiger.

Иван Шилов ИА REGNUM Огнестрельное оружие

Неизвестный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, выстрелил в 44-летнего предпринимателя, который находился в автомобиле возле своего кафе. Нападение произошло в дневные часы на Боут-авеню в Чернгталае и шокировало жителей этого мирного района.

Полиция обнаружила на месте происшествия синий седан, а внутри него — мужчину с огнестрельными ранениями. В лобовом стекле остались четыре отверстия от пуль. Имя потерпевшего не разглашается.

По словам очевидцев, на ресторатора напал «ещё один иностранец», он приехал на мотоцикле Honda PCX и скрыл лицо шлемом. Позднее полицейские нашли куртку, обувь, защитные очки, перчатки и оружие у реки на расстоянии примерно километра от места преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 43-летний российский турист погиб на острове Пхукет в результате падения с балкона отеля. Известно, что мужчина выпивал и по этому поводу ссорился с женой.