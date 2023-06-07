Решение Швейцарии о реэкспорте оружия Украине назвали потерей нейтралитета
Эксперт: разрешив реэкспорт оружия на Украину, Швейцария подорвала свой нейтральный статус
Москва, 7 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Швейцария на протяжении десятилетий позиционировала себя как нейтральное государство, но теперь, разрешив реэкспорт своего оружия на Украину, она обнулила всё это. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
«Это было совершенно традиционное решение не первого парламента одного из европейских государств. Таким образом оно пытается как бы поддерживать украинские вооружённые силы, — сказал Денисов. — Это было ожидаемое событие. Как мы знаем, по швейцарскому направлению офис президента Украины и сам Зеленский активно работали».
При этом пояснил, что теперь вряд ли следует ожидать, что решение швейцарских властей как-то радикально изменит ситуацию в зоне боевых действий, в зоне специальной военной операции.
«Швейцария на протяжении десятилетий позиционировала себя как нейтральное государство, как страну, которая может представлять собой площадку для переговоров или выступить в качестве посредника. Теперь всё это стало невозможным, — напомнил он. — Швейцария так долго завоевывала себе статус нейтрального государства, но теперь обнулила всё это».
При этом он уточнил, что едва ли на решение Берна повлияли бизнес-интересы швейцарского ВПК, и усомнился в том, что другие нейтральные страны последуют этому примеру и тоже одобрят реэкспорт своих вооружений.
Ранее ИА Регнум сообщало о том, что сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Теперь, государствам, купившим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено (на определённых условиях) поставлять её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты. За соответствующую поправку проголосовали 22 депутата Совета кантонов, верхней палаты парламента Швейцарии. Против — 17 человек. Четверо воздержались.
При этом 1 июня 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отверг инициативу парламентской комиссии по политике безопасности разрешить реэкспорт оружия Украине. В начале года против такого поворота событий возражал и президент Швейцарии Ален Берсе.
Швейцария с 29 марта присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, в число которых входит запрет для граждан России на работу в органах управления объектов критической инфраструктуры, новые ограничения экспорта товаров двойного назначения и импорта части российских товаров в Швейцарию. Кроме того, еще в конце 2022 года власти этой страны пообещали, что будут соблюдать антироссийские санкции. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала, что Швейцария, таким образом больше не может считаться нейтральным государством и претендовать ни на какую посредническую роль в урегулировании кризиса на Украине.