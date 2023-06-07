Москва, 7 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Швейцария на протяжении десятилетий позиционировала себя как нейтральное государство, но теперь, разрешив реэкспорт своего оружия на Украину, она обнулила всё это. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Это было совершенно традиционное решение не первого парламента одного из европейских государств. Таким образом оно пытается как бы поддерживать украинские вооружённые силы, — сказал Денисов. — Это было ожидаемое событие. Как мы знаем, по швейцарскому направлению офис президента Украины и сам Зеленский активно работали».

При этом пояснил, что теперь вряд ли следует ожидать, что решение швейцарских властей как-то радикально изменит ситуацию в зоне боевых действий, в зоне специальной военной операции.

«Швейцария на протяжении десятилетий позиционировала себя как нейтральное государство, как страну, которая может представлять собой площадку для переговоров или выступить в качестве посредника. Теперь всё это стало невозможным, — напомнил он. — Швейцария так долго завоевывала себе статус нейтрального государства, но теперь обнулила всё это».

При этом он уточнил, что едва ли на решение Берна повлияли бизнес-интересы швейцарского ВПК, и усомнился в том, что другие нейтральные страны последуют этому примеру и тоже одобрят реэкспорт своих вооружений.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. Теперь, государствам, купившим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено (на определённых условиях) поставлять её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты. За соответствующую поправку проголосовали 22 депутата Совета кантонов, верхней палаты парламента Швейцарии. Против — 17 человек. Четверо воздержались.

При этом 1 июня 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отверг инициативу парламентской комиссии по политике безопасности разрешить реэкспорт оружия Украине. В начале года против такого поворота событий возражал и президент Швейцарии Ален Берсе.

Швейцария с 29 марта присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, в число которых входит запрет для граждан России на работу в органах управления объектов критической инфраструктуры, новые ограничения экспорта товаров двойного назначения и импорта части российских товаров в Швейцарию. Кроме того, еще в конце 2022 года власти этой страны пообещали, что будут соблюдать антироссийские санкции. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова констатировала, что Швейцария, таким образом больше не может считаться нейтральным государством и претендовать ни на какую посредническую роль в урегулировании кризиса на Украине.