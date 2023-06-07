Москва, 7 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Генпрокуратура (ГП) России направила дело о подрыве железной дороги в Брянской области, произошедшее летом 2022 года, в военный суд, сообщила 7 июня пресс-служба ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Как сказано в сообщении, обвинительное заключение было утверждено против Сергея Белавина, который в феврале 2019 года был завербован военной разведкой Украины. По версии следствия, с апреля 2020 года по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил занятия по физической и психологической подготовке и приобрел навыки обращения со взрывными устройствами.

В июне 2022 года он прибыл в Россию, где на территории лесного массива в Брянской области для него был заранее оборудован тайник со взрывчаткой. Булавин забрал компоненты для одного взрывного устройства фугасного действия и 9 июля заложил их между шпалами на 153-м км перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе.

Когда поезд приблизился к этому месту, Белавин дистанционно совершил подрыв бомбы. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.

Белавину предъявлено обвинение по 4 статьям УК, в том числе в теракте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205 и ст. 205.3 УК РФ), первая из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая — до пожизненного заключения. Белавин находится под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд (Москва).

Как сообщало ИА Регнум, Брянская область находится наравне с другими регионами, граничащими с Украиной, под регулярными диверсионными атаками ВСУ.

Так, 2 мая неизвестные снова подорвали железнодорожное полотно. В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава. Источник сообщил, что услышал три взрыва. На место прибыли пожарные. Губернатор позже сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Позже в РЖД подтвердили, что 2 мая в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановили.

Это уже вторая диверсия на ж/д путях в Брянской области с начала мая. На железнодорожных путях в Брянской области 1 мая сработало взрывное устройство. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.