Алёшки, Херсонская область, 7 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Из затопленных населённых пунктов Херсонской области уже эвакуировали около 1500 человек, заявил 7 июня врио главы региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«На данную минуту из затопленных населённых пунктов эвакуировано 1,5 тысячи человек, для приёма людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. На помощь Херсонщине пришли специалисты и спецтехника МЧС России», — сообщил Сальдо в своём официальном Telegram-канале.

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затоплению подверглись 36 городов и посёлков в трёх округах области, но самое сложное уже позади, система оказания помощи населению налажена и работает, добавил врио губернатора.

«Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Несколько десятков населённых пунктов полностью или частично затоплены. Эксперты заявили о существенном ущербе для экологии и сельского хозяйства Херсонской области и соседних регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. С аналогичной оценкой выступили в МИД России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.