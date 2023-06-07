Киев, 7 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге направил генеральный прокурор Украины Андрей Костин после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщил советник генпрокурора Максим Попов в эфире телеканала «Рада».

KBC TV Здание Международного уголовного суда в Гааге

«Генеральный прокурор обратился в офис прокурора МУС с соответствующим документом, в котором по сути мы предоставили первичную информацию, которой владеем», — сказал Попов.

Отметим, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН. В России не раз заявляли, что Москва не признаёт МУС и его юрисдикцию. На протяжении многих лет ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Донбассе. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Асаду Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале, объявив их в розыск

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС, и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.