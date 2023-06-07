Москва, 7 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым сообщил о начале реализации проекта по созданию в Киргизии девяти школ, где обучение будет проходить на русском языке.

government.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым

«Во исполнение договоренностей президентов, начинаем проект создания в Киргизии девяти общеобразовательных школ по обучению на русском языке по российским стандартам», — сообщил он, отметив, что данная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии.

Акылбек Жапаров выразил надежду, что главы России и Киргизии 1 сентября дадут официальный старт данному проекту.

Он напомнил, что в Киргизии реализуется гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом» и выразил признательность руководству России за решение о поэтапном увеличении бюджетных мест в вузах России для граждан Киргизии.

«Надеемся на скорейшее предварение в жизнь озвученных планов по увеличению квоты до тысячи человек в ближайшее время», — заявил председатель кабинета министров Киргизии.

На встрече премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с планами по открытию в Киргизии филиалов нескольких российских вузов и предложил проработать вопрос об открытии в стране филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Мишустин отметил, что Акылбек Жапаров много лет успешно преподавал как профессор в Плехановском институте.

Он поинтересовался, почему филиал Плехановского института не собираются создавать в Киргизии.

«Предлагаю проработать тогда, поручим нашим министерствам», — добавил он.

Акылбек Жапаров поддержал Мишустана, заявив, что руководство Киргизии сразу же возьмётся за это дело. Он также уточнил, что открытие такого филиала является очень интересным.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа 2022 года СМИ сообщили, что в Киргизии школы с русским языком обучения испытывают острую нехватку учебной литературы — они обеспечены учебниками лишь на 57,2%. В минобразования Киргизии акцентировали внимание на том, что для покрытия дефицита учебной литературы в школах требуется не менее 600 млн сомов (448,5 млн рублей) в год, но республиканский бюджет выделяет лишь пятую часть от этой суммы — 120 млн сомов (89,7 млн рублей).