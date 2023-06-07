Москва, 7 июня, 2023, 16:07 — ИА Регнум. МЧС России доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что в связи с нарушением в регионе энергоснабжения глава МЧС Александр Куренков дал поручение об оказании помощи местному населению.

«Для жителей подтопленных территорий транспортом МЧС России сотрудники ведомства доставят своих 35 электростанций и 10 из запасов Росрезерва», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели доставят в пострадавшие районы по 45 мотопомп и тепловых пушек для откачки воды и просушки жилых домов и социально значимых объектов. Также в регион привезут 20 тонн бутилированной воды из Северной Осетии, ещё 10 тонн будут направлены из Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, начавшийся после атаки ВСУ на ГЭС, продолжается. Каждую секунду сбрасывается до 30 тыс. кубометров воды. По его словам, около сотни человек заблокированы и нуждаются в эвакуации из затопленных дач в Корсунке.