Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Россия ведёт системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей Закавказья, сообщил 7 июня глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона», — отметил глава кабмина РФ.

Он также подчеркнул, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер. «Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств», — сказал глава правительства РФ.

Мишустин также передал Пашиняну приветствие от президента РФ Владимира Путина и добрые и искренние пожелания президенту республики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Пашинян заявил, что остался не доволен итогами переговоров с коллегами из России, состоявшимися 25 мая в Москве, по разблокированию Лачинского коридора.

Российский президент 25 мая заявлял, что российская сторона остаётся верна позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трёхсторонних договоренностей с Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Москва не меняла свою позицию по Лачинскому коридору.