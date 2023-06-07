Минск, 7 июня, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Гибридная война, развязанная Западом против Союзного государства России и Белоруссии, набирает обороты, заявил 7 июня государственный секретарь белорусского Совета Александр Вольфович.

Кадр из видео с канала: Телеканал ОНТ Александр Вольфович.

«Те вызовы и угрозы, которые сегодня угрожают безопасности и национальным интересам наших стран, требуют незамедлительных шагов и быстрого принятия решений», — сказал Вольфович на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что Соединённые Штаты ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, западные политики говорят об этом открыто.

Он добавил, что ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым.