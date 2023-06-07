Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны бронемашин ВСУ
Москва, 7 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Колонна бронированных машин ВСУ уничтожена огнём российской артиллерии на южнодонецком направлении. Кадры опубликовало 7 июня Министерство обороны РФ.
Артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удар по бронетехнике производства западных стран, которая в колонне пыталась выдвинуться для атаки в направлении совхоза «Октябрь». В результате уничтожены более десяти боевых бронемашин вместе с экипажами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Несколько украинских боевых машин подорвались на минах, когда пытались выйти из-под огня. Атака вражеской бронегруппы на технике западного производства сорвана, противник уничтожен, сказал Конашенков.
Он уточнил, что атака ВСУ отражена у населённого пункта Новодонецкое в ДНР, который контролируют российские войска.
Как сообщало ИА Регнум, украинские войска, по данным Минобороны, потеряли до 415 человек при попытках прорвать оборону российских войск на донецком направлении в районе Артёмовска за сутки 6 июня. Российские военные также уничтожили два украинских танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».