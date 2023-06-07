Ульяновск, 7 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Вице-премьер Ульяновской области Сергей Кучиц отправится добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом 7 июня он заявил на видео, опубликованном пресс-службой губернатора региона.

ulgov.ru Сергей Кучиц

«Я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Моё решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера», — сказал Кучиц.

Он выразил уверенность в том, что его медицинский опыт и знания будут полезны на поле боя.

44-летний Кучиц является уроженцем Одессы. Он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело» и имеет учёную степень кандидата медицинских наук.

В качестве хирурга он работал в различных медучреждениях Москвы, был главным врачом и заместителем главврача. В апреле 2021 года его назначили на должность замминистра здравоохранения Ульяновской области, а затем на пост вице-премьера региона.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что решил уйти в отставку со своего поста ради работы в прифронтовых госпиталях. Своё решение он объяснил тем, что часто отсутствует, так как ездит в зону спецоперации.