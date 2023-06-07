Москва, 7 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июня провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, в частности, была затронута тема ЧП на Каховской ГЭС, сообщила канцелярия президента Турции.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

Отмечается, что Эрдоган выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования разрушения Каховской ГЭС. Также Анкара заявила о готовности предложить свою помощь в расследовании ЧП на ГЭС.

Кроме того, турецкий президент предложил Путину продолжать консультации с ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Также канцелярия президента Турции сообщила о его разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ему также озвучили инициативу о создании международной комиссии по Каховской ГЭС. Ответ Киева не приводится.

Как писало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке её уровень поднялся выше 12 м. В зоне подтопления оказалось порядка 15 населённых пунктов Херсонской области. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра. Как отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, киевский режим своими действиями фактически устроил экоцид в Херсонской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев. 7 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал случившееся очередной спланированной террористической атакой киевского режима, с которой согласились страны Запада. Он добавил, что ответственность за этот циничный акт лежит в том числе на США, Великобритании и их партнёрах по НАТО, без которых Киев не отважился бы разрушить плотину ГЭС.