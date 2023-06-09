Москва, 9 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Детские оздоровительные лагеря пяти регионов России выбраны в 2023 году для проведения смен военно-исторического лагеря «Страна Героев». На протяжении 14 дней 4500 детей и подростков со всех уголков страны смогут не только отдохнуть, но и освоить дополнительную общеразвивающую программу.

Странагероев. рф Ярославская область принимает участников всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» из разных уголков страны

Первые смены «Страны Героев», развивающейся с 2019 года благодаря нацпроекту «Культура», открылись в лагерях в Новосибирской, Самарской и Ярославской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. Ребята здесь смогут познакомиться с техникой сдачи норм ГТО, азами прыжков с парашютом, высотной подготовки, огневой подготовки и метания ножей, а также получат навыки самообороны без оружия.

Программа включает занятия по четырем тематическим направлениям: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы», курс по военной истории, социальное проектирование и ознакомительный спортивный курс.

Одна из важных задач проекта — повышение интереса школьников к истории нашей Родины, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. «Перечисленные задачи актуальны были и в 2019 году, и сегодня. Возможно, в сегодняшней ситуации больше осознания об актуальности такой работы с подрастающим поколением, поэтому мы все больше на этом акцентируем внимание», — пояснила ИА Регнум директор Агентства развития внутреннего туризма Анастасия Киселёва. Она также отметила, что военно-исторические лагеря в Краснодарском крае, Республиках Крым, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, а также Ивановской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Псковской, Ростовской, Кировской и Самарской областях с 2019 года посетили уже 20 тысяч ребят из 63 регионов страны.

В 2023 году участие в проекте впервые приняла Новосибирская область. Первая смена для более шестисот ребят 12–17 лет из Новосибирска и области, Красноярского и Алтайского краев, Омской и Томской областей, Республики Алтай, завершилась 7 июня. В сменах участвовали учащиеся обычных школ, воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, объединений, движений, поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном. Школьники отдыхали в детском санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Тимуровец», расположенном вдалеке от городского смога — на берегу Бердского залива Обского моря.

Проект реализуется на основе уникальной образовательной программы и создаваемой современной инфраструктуры для развития навыков физической и военной подготовки. «Уверен, что такие образовательные программы будут актуальны во все времена, ведь в их основу заложено всестороннее развитие детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил программный директор Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Новосибирской области Дмитрий Богословский.

Вторая смена пройдёт с 9 июня по 22 июня. На нее уже подано более 600 заявок. «Благодаря нацпроекту «Культура» у юных жителей Новосибирской области будет возможность не только освоить новые навыки, но и научиться работать в команде, проявить лидерские качества, преодолеть страхи и развивать навыки общения, что очень важно в наше время», — пояснила ИА Регнум заместитель директора Городского ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» Татьяна Постникова.

Странагероев. рф Завершилась первая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Новосибирской области

В Ярославской области проект реализуется на базе детского оздоровительного лагеря «Полянка» в живописном месте на берегу Рыбинского водохранилища. Для 900 юных патриотов организовано три смены: с 1 по 14 июня, с 17 по 30 июня и с 3 по 16 июля. Подано более 1500 заявок. «География проекта обширна, и мы безмерно рады, что на карте этого масштабного военно-исторического лагеря появился наш регион», — призналась начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.

В конкурсном отборе на получение путёвки принимает участие молодежь из 23 регионов России, включая Москву, Ярославскую, Московскую, Белгородскую, Псковскую, Ивановскую, Тверскую, Волгоградскую, Ивановскую области, ДНР, ЛНР и другие. К старту проекта организованы площадка для сдачи норм ГТО, лазерный тир, лазертаг, медиа-центр, верёвочный городок и другие инфраструктурные объекты. В инструкторский состав вошли профессионалы с достойным портфолио — преподаватели вузов, мастера спорта, офицеры в запасе, инструкторы и опытные вожатые.

Участники направления «Медиа Победы» учатся создавать информационные поводы, посвящённые героическому прошлому российского народа, получают навыки освещения событий и даже способны снять военно-исторический фильм. К примеру, старшеклассница Лидия Баацашвили рассказала, как на днях в лагере прошел тематический день, посвященный подвигу первой женщины космонавта: вместе с другими подростками она готовила тематические видеоролики, принимала участие в конкурсах и спортивных состязаниях. «В 1937 году Валентина Терешкова родилась в Ярославской области. 60 лет назад она совершила первый полёт в космос. За время своего полёта она облетела Землю 48 раз. Её полёт стал важным для развития космонавтики и исследования космоса», — напомнила школьница.

Странагероев. рф Участники всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Самарской области (лето 2022 года)

Самарская область поднимет флаг «Страны героев» второй год подряд. В этом сезоне будут организованы две смены: с 12 по 25 июня и с 29 июня по 12 июля для 500 юношей и девушек со всей страны. Заявки уже подали родители более 1000 ребят из разных субъектов РФ. Детей ждут в молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе, расположенном в экологически чистой природной зоне Красносамарского лесничества. «Программа лагеря способствует повышению самостоятельности участников, активному самостоятельному поиску необходимой информации, интеграции обучения с имеющимися знаниями, развитию аналитических способностей и применению полученных знаний и навыков», — пояснили ИА Регнум сотрудники лагеря.

Как сообщало ИА Регнум, одна из задач национального проекта «Культура» — укрепление исторической и культурной связи поколений. С этой целью с 2019 года реализуется проект «Страна Героев». Это сеть военно-исторических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом совместно с Агентством развития внутреннего туризма. Каждый год регионы, где проходят такие тематические смены, меняются. Участником лагеря может стать любой желающий, зарегистрировавшись и подав заявку на сайте странагероев. рф. Приём заявок закрывается за 30 дней до начала смены, результаты конкурсного отбора будут направлены письмом на электронную почту, указанную при регистрации, не позднее, чем за 15 дней до начала лагерной смены. Все путёвки в «Страну Героев» — бесплатные.