Анкара, 7 июня, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, сообщила 7 июня канцелярия турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

В частности, он предложил создать комиссию с участием ООН, России, Украины и Турции для расследования, произошедшего на плотине, передаёт телеканал TRT Haber заявление администрации.

При этом Эрдоган заявил о готовности Анкары приложить все усилия для успешных переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного расследования и изучения.

Она подчеркнула, что реакция западных стран во всех подобных ситуациях полностью предсказуема: это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, что произошло на самом деле.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС, и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.