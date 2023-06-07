Минск, 7 июня, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Подрыв плотины Каховской ГЭС стал очередной спланированной террористической атакой киевского режима, с которой согласились страны Запада. Об этом заявил 7 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с государственным секретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

Виктор Толочко/ Sputnik/ РИА Новости Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Государственным секретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем

«Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что ответственность за этот циничный акт лежит в том числе на США, Великобритании и их партнёрах по НАТО. Эти страны дали согласие на разрушение плотины гидроэлектростанции.

Секретарь Совбеза также заявил, что украинские власти за сутки до удара по Каховской ГЭС распорядились произвести масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, которая расположена выше по течению, чтобы увеличить масштаб последствий наводнения.

При этом в Киеве прекрасно знают, что затопление земель в Херсонской области угрожает населению, с ним связаны риски для Запорожской АЭС и работы Северо-Крымского канала, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил, что атакой на Каховскую ГЭС киевский режим фактически признал, что Херсонская область для него уже бывшая территория. Киев бьёт по инфраструктуре, которую придётся восстанавливать России.