Москва, 7 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В России после отравления суррогатным сидром скончались 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

По её информации, в результате отравления суррогатным алкоголем в России пострадали 96 человек, в том числе одна беременная женщина и пять несовершеннолетних.

Отмечается, что было зафиксировано 30 случаев летального исхода. В больницах Курганской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжёлом состоянии, 29 пациентов в тяжёлом состоянии, 32 пациента в средней степени тяжести, два — в легкой степени тяжести. Им оказывается медпомощь в полном объёме.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в российских регионах составляет 96 человек.

В Самарской области число госпитализированных с отравлением суррогатным сидром выросло до 16 человек.

Первый случай отравления сидром зафиксировали в Курганской области. В Ульяновской области число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42 человек.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Главное следственного управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.