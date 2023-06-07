Москва, 7 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Власти США должны дать ответ о своей осведомлённости о том, как используется американское оружие на Украине, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Каховской ГЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила о заявлении генерала ВСУ Андрея Ковальчука, которое тот сделал в интервью The Washington Post в декабре 2022 года, о том, что ВСУ уже наносили «пробный удар» из американской РСЗО HIMARS по одному из шлюзов плотины Каховской ГЭС, чтобы оценить, как высоко поднимется вода в Днепре.

«Вы знали, как используется американское оружие, которое поставляется на территорию Украины? Что совершаются пробные тесты по совершению теракта в отношении гражданской инфраструктуры в третьих странах? Это те вопросы, которые мы прямо ставим в публичном пространстве перед Белым домом. Вы обязаны на них ответить», — сказала Захарова, заочно обращаясь к официальным представителям Белого дома.

Атака ВСУ на станцию, вследствие которой она разрушилась — это террористический акт, отметила Захарова.

«Преднамеренное, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению — это, конечно, террористический акт», — сказала она.

Власти Украины готовились к осуществлению этой диверсии, заранее искусственно увеличив уровень воды на Каховском водохранилище, что следует из данных французского мониторинга, отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Несколько населённых пунктов полностью или частично затоплены. Эксперты заявили о существенном ущербе для экологии и сельского хозяйства Херсонской области и соседних регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление.

Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.