Махачкала, 7 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В министерстве образования и науки Дагестана прошёл обыск в рамках уголовного дела о хищении выплат. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости о ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

dagminobr.ru Министерство образования, Дагестан

«Обыск прошёл сегодня, 7 июня в министерстве образования и науки Дагестана», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что это связано с расследованием ранее возбуждённого уголовного дела о хищении выплат. Речь идёт о хищениях отпускных и премиальных выплат в школах региона.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего и. о. министра здравоохранения Херсонской области заподозрили в присвоении 26,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года обвиняемый, используя служебное положение, похитил принадлежавшие министерству денежные средства, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам городской клинической больницы.