Москва, 13 июня, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Вести здоровый образ жизни стало модно. Это подтверждается статистикой достижений воссозданного в России комплекса ГТО: за неполные 9 лет более 20 млн человек со всей страны присоединились к движению, и 7,6 млн выполнили нормативы на знаки отличия. Причём свыше 2,6 млн граждан получили золотые знаки, 2,6 млн — серебряные и 2,3 млн — бронзовые.

Всероссийский фестиваль ГТО в Артеке

ГТО — это комплекс нормативов, история которого началась 11 марта 1931 года. В этот день Всесоюзный совет физической культуры утвердил Положение о значке «Готов к труду и обороне». Единая унифицированная программа физкультурной подготовки населения была внедрена сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР.

Сегодня, как и 90 лет назад, физкультурный комплекс ГТО включает нормативы по ключевым качествам. В числе обязательных — испытания на скорость, выносливость, силу и гибкость. В испытаниях на выбор — проверка скоростно-силовых способностей и прикладных навыков (плавание, стрельба, метание гранаты, самозащита или туристический поход).

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» сдать нормативы и получить знак отличия может любой желающий в возрасте от 6 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО и получить медицинский допуск. Для подготовки к испытаниям функционируют более 2,6 тысячи центров тестирования ГТО, построено полторы тысячи спортивных площадок.

Только в 2022 году более 2,64 млн россиян прошли регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. Больше половины из них приняли участие в выполнении нормативов в центрах тестирования и успешно прошли испытания на знаки отличия. В 2023 году статистика опережает график прошлогодний. За I квартал 2023 года зарегистрировались на портале 635 тысяч россиян, почти половина из них сдавали нормативы, 324 тысячи человек получили знаки отличия.

Особенно популярна сдача нормативов среди молодёжи: абитуриентам при поступлении в высшее учебное заведение за предоставление золотого, серебряного или бронзового знака отличия начисляются дополнительные баллы — от 1 до 10. Также обладателям золотого знака отличия ГТО на время обучения может быть назначена повышенная госстипендия.

Буквально на днях в разных городах страны завершились региональные этапы Всероссийского фестиваля ГТО. В прыжках, плавании, стрельбе, беге и других видах состязались сильнейшие школьники — обладатели золотых знаков ГТО. На кону была поездка от своего региона на финальный этап фестиваля в легендарный лагерь Артек.

«Побывать в Артеке — моя давняя мечта. Я безумно рада, что у меня все получилось и я в восьмерке сильнейших, — поделилась одна из победительниц этапа в Ярославле Кристина Карулина. — Впереди целое лето, есть время для тренировок. Я надеюсь, мы покажем отличные результаты и домой, в Ярославль, вернемся с победой!»

МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь»
Фестиваль ГТО для семейных команд в Тюменской области

Сдавать нормы ГТО россияне приходят целыми семьями. В Тюменской области 4 июня прошел фестиваль, в котором соревновались только семейные команды. «В каждой семье все участники поддерживали друг друга и помогали справиться с волнением, на это так приятно смотреть, ведь давно известно, ни что так не объединяет семью, как совместное времяпрепровождение. Двойная польза, когда время проводится в спортивном зале и вся семья участвует в состязаниях на звание самых быстрых, ловких, сильных. Из этого часто складываются семейные традиции», — уверена Наталья Брандт. Она вместе с мужем Виталием и дочкой Златой заняла II место в командном зачете, причем сама Наталья стала второй среди женщин XII возрастной ступени, а ее дочурка заняла I место среди девочек 8-9 лет.

Даже тем, кто уже сдал нормативы ГТО и является обладателем золотого знака, есть куда стремиться. С 1 апреля 2023 года нормативы комплекса обновились. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и Смоленского госуниверситета спорта пришли к выводу, что для дальнейшего роста уровня физической подготовки населения страны нужно повысить планку.

В комплекс входят испытания на силу, выносливость, скорость

Возрастных ступеней в комплексе стало 18. Первая — для школьников 6-7 лет, последняя — для людей старше семидесяти. В детстве и юношестве шаг между ступенями установлен в 2 года, у взрослых — в пять лет. Одно из важных изменений — повышение планки результатов для золотого и серебряного знаков и небольшое понижение нормативов для бронзового.

Физкультурника из Ульяновской области Николая Исакова в родном городе давно прозвали «железным дедом». Когда 91-летний ветеран спорта решил выполнить нормативы ГТО, никто не удивился. Он уверенно справился с отжиманиями, выполнил испытание на гибкость и в дополнение выбрал упражнение на поднимание туловища из положения лёжа на спине. «Видимо, на золотой знак выполнил в своём возрасте. Там были показания для 70-летних, а мне уже за 90. Выполнил я упражнения, правда, может быть, не с блеском, как хотелось бы, но что делать. На будущее учтём»,поделился Николай Исаков.

Свой спортивный путь Николай Васильевич начинал более 70 лет назад со спортивной гимнастики. После армии сменил этот вид на тяжелую атлетику, где почти сразу стал бить рекорды. В свои 91 он тренируется 3 раза в неделю по 2,5 часа.

Преподаватель Бауманской инженерной школы №1580 Вячеслав Куранов более 60 лет работает в системе образования и является соавтором современной системы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он продвигает спортивные инициативы на школьном, районном и городском уровнях. Осенью 2022 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Вячеслав Куранов удостоен почётного знака «Готов к труду и обороне». «Спорт всегда будет в нашей жизни. Нужно давать возможность всем от мала до велика показать себя в спортивных испытаниях», — считает Вячеслав.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года комплекс ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни», который в свою очередь является частью нацпроекта «Демография» на период 2019–2030 гг. Нацпроект касается всех граждан России. Это — поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.