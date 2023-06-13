Москва, 13 июня, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Вести здоровый образ жизни стало модно. Это подтверждается статистикой достижений воссозданного в России комплекса ГТО: за неполные 9 лет более 20 млн человек со всей страны присоединились к движению, и 7,6 млн выполнили нормативы на знаки отличия. Причём свыше 2,6 млн граждан получили золотые знаки, 2,6 млн — серебряные и 2,3 млн — бронзовые.

Всероссийский фестиваль ГТО в Артеке

ГТО — это комплекс нормативов, история которого началась 11 марта 1931 года. В этот день Всесоюзный совет физической культуры утвердил Положение о значке «Готов к труду и обороне». Единая унифицированная программа физкультурной подготовки населения была внедрена сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР.

Сегодня, как и 90 лет назад, физкультурный комплекс ГТО включает нормативы по ключевым качествам. В числе обязательных — испытания на скорость, выносливость, силу и гибкость. В испытаниях на выбор — проверка скоростно-силовых способностей и прикладных навыков (плавание, стрельба, метание гранаты, самозащита или туристический поход).

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» сдать нормативы и получить знак отличия может любой желающий в возрасте от 6 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте комплекса ГТО и получить медицинский допуск. Для подготовки к испытаниям функционируют более 2,6 тысячи центров тестирования ГТО, построено полторы тысячи спортивных площадок.

Только в 2022 году более 2,64 млн россиян прошли регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. Больше половины из них приняли участие в выполнении нормативов в центрах тестирования и успешно прошли испытания на знаки отличия. В 2023 году статистика опережает график прошлогодний. За I квартал 2023 года зарегистрировались на портале 635 тысяч россиян, почти половина из них сдавали нормативы, 324 тысячи человек получили знаки отличия.

Особенно популярна сдача нормативов среди молодёжи: абитуриентам при поступлении в высшее учебное заведение за предоставление золотого, серебряного или бронзового знака отличия начисляются дополнительные баллы — от 1 до 10. Также обладателям золотого знака отличия ГТО на время обучения может быть назначена повышенная госстипендия.

Буквально на днях в разных городах страны завершились региональные этапы Всероссийского фестиваля ГТО. В прыжках, плавании, стрельбе, беге и других видах состязались сильнейшие школьники — обладатели золотых знаков ГТО. На кону была поездка от своего региона на финальный этап фестиваля в легендарный лагерь Артек.

«Побывать в Артеке — моя давняя мечта. Я безумно рада, что у меня все получилось и я в восьмерке сильнейших, — поделилась одна из победительниц этапа в Ярославле Кристина Карулина. — Впереди целое лето, есть время для тренировок. Я надеюсь, мы покажем отличные результаты и домой, в Ярославль, вернемся с победой!»

МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Сибирь» Фестиваль ГТО для семейных команд в Тюменской области

Сдавать нормы ГТО россияне приходят целыми семьями. В Тюменской области 4 июня прошел фестиваль, в котором соревновались только семейные команды. «В каждой семье все участники поддерживали друг друга и помогали справиться с волнением, на это так приятно смотреть, ведь давно известно, ни что так не объединяет семью, как совместное времяпрепровождение. Двойная польза, когда время проводится в спортивном зале и вся семья участвует в состязаниях на звание самых быстрых, ловких, сильных. Из этого часто складываются семейные традиции», — уверена Наталья Брандт. Она вместе с мужем Виталием и дочкой Златой заняла II место в командном зачете, причем сама Наталья стала второй среди женщин XII возрастной ступени, а ее дочурка заняла I место среди девочек 8-9 лет.

Даже тем, кто уже сдал нормативы ГТО и является обладателем золотого знака, есть куда стремиться. С 1 апреля 2023 года нормативы комплекса обновились. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и Смоленского госуниверситета спорта пришли к выводу, что для дальнейшего роста уровня физической подготовки населения страны нужно повысить планку.

В комплекс входят испытания на силу, выносливость, скорость

Возрастных ступеней в комплексе стало 18. Первая — для школьников 6-7 лет, последняя — для людей старше семидесяти. В детстве и юношестве шаг между ступенями установлен в 2 года, у взрослых — в пять лет. Одно из важных изменений — повышение планки результатов для золотого и серебряного знаков и небольшое понижение нормативов для бронзового.

Физкультурника из Ульяновской области Николая Исакова в родном городе давно прозвали «железным дедом». Когда 91-летний ветеран спорта решил выполнить нормативы ГТО, никто не удивился. Он уверенно справился с отжиманиями, выполнил испытание на гибкость и в дополнение выбрал упражнение на поднимание туловища из положения лёжа на спине. «Видимо, на золотой знак выполнил в своём возрасте. Там были показания для 70-летних, а мне уже за 90. Выполнил я упражнения, правда, может быть, не с блеском, как хотелось бы, но что делать. На будущее учтём», — поделился Николай Исаков.

Свой спортивный путь Николай Васильевич начинал более 70 лет назад со спортивной гимнастики. После армии сменил этот вид на тяжелую атлетику, где почти сразу стал бить рекорды. В свои 91 он тренируется 3 раза в неделю по 2,5 часа.

Преподаватель Бауманской инженерной школы №1580 Вячеслав Куранов более 60 лет работает в системе образования и является соавтором современной системы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он продвигает спортивные инициативы на школьном, районном и городском уровнях. Осенью 2022 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Вячеслав Куранов удостоен почётного знака «Готов к труду и обороне». «Спорт всегда будет в нашей жизни. Нужно давать возможность всем от мала до велика показать себя в спортивных испытаниях», — считает Вячеслав.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года комплекс ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни», который в свою очередь является частью нацпроекта «Демография» на период 2019–2030 гг. Нацпроект касается всех граждан России. Это — поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.