Москва, 7 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в российских регионах оставляет 96 человек. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ составляет 96 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их числе — пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. В настоящее время осуществляется мониторинг состояния всех пострадавших.

Кроме того, зафиксировано 30 случаев летального исхода, добавили в Минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Минздрав информировал о 90 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших были одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. Смертельных исходов было зарегистрировано 29.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.

Установлено, что данная продукция изготавливалась на предприятии в Самарской области. По делу о массовом отравлении россиян суррогатным алкоголем задержаны пять человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов. Предварительно, при изготовлении сидра вместо этилового спирта использовался метиловый.