Москва, 7 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил обсудить идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Об этом он сообщил в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на пресс-конференции на тему «Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка».

Кадр из видео с канала: NTDRussian Женщина из Таджикистана с ребенком.

Он отметил, что в настоящее время немало женщин-мигранток, домохозяек, которые получили российское гражданство, не знают русский язык и изучать его не желают, при этом они исправно получают пособия, которые им положены (материнский капитал, детское пособие).

«Моё предложение жёсткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий. Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции — и не только ласковыми методами», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фадеев не поддержал идею рэпера Акима Апачева о создании реестра артистов, не поддерживающих специальную военную операцию на территории Украины. Глава СПЧ подчеркнул, что созданием реестров успешно занимаются уполномоченные органы. В качестве примера он привёл Министерство юстиции, которое определяет иностранных агентов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что одной из проблем, которые требуют принятия действенных мер, является увеличение количества преступлений, совершённых мигрантами. По словам Бастрыкина, в 2022 году в России число совершённых мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 11 тысяч до почти 15 тысяч, или на 37%. В частности, количество убийств выросло с 247 до 291 — на 18%, число изнасилований увеличилось с 257 до 276 — на 7%.

ОН также отметил рост экстремистских преступлений среди молодёжи в России. По его словам, подростки всё чаще совершают тяжкие преступления, преступления экстремистского характера, а также проявляют жестокость и желание унизить свою жертву.